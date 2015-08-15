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مقتل 5 من داعش و 3 جنود عراقيين فى الأنبار

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مقتل 5 من داعش و 3 جنود عراقيين فى الأنبار مقتل 5 من داعش و 3 جنود عراقيين فى الأنبار
أفاد مصدر عسكرى عراقى اليوم السبت بمقتل خمسة مسلحين من تنظيم (داعش) وثلاثة جنود عراقيين فى محافظة الانبار غربى بغداد.

وقال مصدر،لم يتم تسميته، فى عمليات الجزيرة والبادية لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ) إن" قوة من عمليات الجزيرة والبادية قامت برصد وتحديد مواقع عناصر داعش.

وأوضح المصدر أن" القوة العسكرية قامت بقصف المواقع بالمدفعية ما أسفر عن قتل خمسة مسلحين وحرق سيارة نوع دفع رباعى تابعة للتنظيم".

وأصاف المصدر أن مسلحى داعش قاموا بمهاجمة مقر عسكرى للجيش العراقى بقذائف الهاون فى منطقة البو ذياب شمالى الرمادى ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح ثلاثة آخرين، وتدمير عجلتين عسكريتين.

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة تجرى حاليا ضد تنظيمات داعش خاصة فى مناطق حصيبة الشرقية والبو ذياب وجزيرة الخالدية شمال وشرق المدينة، لافتا إلى أن الطيران الحربى للتحالف الدولى يشارك فى العملية لمساندة القوات البرية على اقتحام المدينة.

وأفاد شهود عيان فى الرمادى بأن التنظيم دعا جميع عناصره إلى الاستعداد الكامل والانتشار فى مداخل ومخارج المدينة ومنع تجمعات عناصره فى المبان والمنازل وبعض الأماكن خوفا من استهدافهم من قبل طيران التحالف الدولى الذى قام بمضاعفة طلعاته الجوية فى جميع مناطق المدينة.

وأوضح الشهود أن التنظيم قام باختطاف العشرات من عناصر الشرطة المحلية التائبين للتنظيم بتهمة تشكيل خلايا سرية لمعاونة القوات العسكرية باقتحام مدينة الرمادى.

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مصر 365