الحكومة الليبية: سيطرة داعش على سرت سيؤثر على أمن البحر المتوسط

طالب المتحدث باسم الحكومة الليبية حاتم العريبى فى تصريحات لفضائية سكاى نيوز عربية، المجتمع الدولى بتنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سرت، مؤكدا أن سيطرة التنظيم الإرهابى على سرت سيكون له تأثير على أمن البحر المتوسط.

وكان قد دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبيين القادرين على حمل السلاح، إلى الاستنفار العام لمواجهة تنظيم داعش، وحذر علماء المجلس، فى بيان لهم اليوم السبت- من خطر هذا التنظيم لكونه يسعى إلى الفتك بالأمة المسلمة، بحججٍ داحضة باطلة، واصفاً إياه بـ"السرطان"، بحسب البيان.

ودعا البيان أَهالى سرت إلى نصرة إخوانَهم فى الحى الثالث، وعدم إيواء أفراد التنظيم أو الانجرار خلف شعاراته المنحرفة دينياً، معتبرا أن ما يتعرض له أهل سرت من أحداث دامية هو تعد ظالم ممن دعاهم "جنود دولة البغدادى" بفكرهم الضال الذى يستبيح أعراض المسلمين ودمائهم بالشبهة والهوى، وبزعمهم نصرة الإسلام، وفق البيان.