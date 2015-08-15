صحة السويس: حالة وفاة و29 إصابة بسبب الحر الشديد

صرح وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور لطفى عبد السميع بأن حالات الإصابة بضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة نتيجة موجة الحر الشديد التى تمر بها البلاد، بلغت منذ بدء الموجة وحتى أمس، 30 حالة بينهم حالة وفاة.

وقال وكيل وزارة الصحة- فى تصريح له اليوم السبت- إن جميع الحالات تماثلت للشفاء عدا حالتين بالعناية المركزة بكل من مستشفى الحميات ومستشفى السويس العام، مشيرا إلى أنه توجد متابعة مستمرة للمصابين الذين يتلقون العلاج فى المستشفيات وأنه تم نشر بعض الإرشادات مع بداية موجة الحر منها تجنب أشعة الشمس واستعمال المظلات الشمسية والإكثار من شرب المياه.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية إن جميع مرضى مستشفى الصحة النفسية بالخانكة استقرت حالتهم الصحية، عقب إصابتهم بالإجهاد الحرارى، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ فى المستشفيات تحسبا لوقوع إصابات أو ضحايا جدد للموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

ودعا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية- فى تصريح له اليوم- المواطنين بعدم التعرض للشمس خلال فترة الظهيرة والإكثار من شرب المياه والسوائل، مشيرا إلى توافر جميع المحاليل والأدوية اللازمة لعلاج الحالات المرضية التى تدخل إلى المستشفيات وأقسام الاستقبال، نافيا وجود وباء بالمحافظة.

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