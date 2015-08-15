صرف 247 ألفا و591 جنيها مساعدات لمستحقى الضمان الاجتماعى بقنا

صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأنه تم اعتماد مبلغ 247 ألفا و591 جنيها لعدد 730 حالة معاش الضمان الاجتماعى للأسر المحتاجة بالمحافظة.

وأشار الهجان إلى أنه تم صرف مبلغ 42 ألفا و200 جنيه لعدد 10 حالات إغاثة فردية وجماعية، كما تم صرف مساعدات عاجلة بمبلغ 2000 جنيه لعدد حالة واحدة من مؤسسة التكافل الاجتماعى.

كما تم إشهار 2 جمعية أهلية بالإضافة إلى الموافقة على ترخيص حضانة للأطفال تفاديا لإنشاء حضانات عشوائية بدون تراخيص حكومية حفاظا على سلامة الأطفال مع توافر الرعاية الصحية لهم.