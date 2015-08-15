انتشال جثة فتاة من بحر سنهور بالفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالفيوم، من انتشال جثة فتاة متحللة فى العقد الثانى من عمرها، طافية على سطح مياه بحر سنهور، ظهر اليوم، أمام مدرسة محمد سالم بحى المشتل بمدينة الفيوم، ونقلتها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام للتعرف على هويتها.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ بطفو جثة متحللة على سطح مياه بحر سنهور، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، إلى المكان حيث تمكنت من انتشال الجثة، عند مدرسة محمد سالم بحى المشتل، وتبين أنها لأنثى فى العقد الثانى من عمرها، وملامحها غير ظاهرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، للتعرف على هويتها، والكشف عن أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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