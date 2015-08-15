"أسيوط الجامعى" يستقبل 533 مريضا خلال يومين بينهم 23 مصابا بـ"إجهاد حرارى"

أعلن مستشفى أسيوط الجامعى، استقباله 533 مريضاً على مدار اليومين الماضيين، بينهم 23 مصابا بالإجهاد الحرارى، نتيجة الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد.

وقال المستشفى، فى بيان له اليوم، إنه تم استقبال 299 حالة أمس الأول، تعانى أعراضا وأمراضا متنوعة، تم تشخيص 13 حالة مصابة بالإجهاد الحرارى، وقد بلغ عدد الوفيات ثلاث حالات فقط، أما عن أمس الجمعة فقد بلغت الحالات الواردة بالاستقبال 235 حالة مختلفة الأمراض، تبين إصابة عشرة حالات بالإجهاد الحرارى، بينما بلغت الوفيات حالتين فقط.

وأوضح المستشفى فى بيانه أن حالات الوفيات التى تمت على مدار اليومين الماضيين، كان قد تم تحويلها من مستشفيات وزارة الصحة وهى فى حالات خطرة، وتوفيت فور استقبالها بالمستشفى.

من جانبه، أعلن الدكتور طارق الجمال، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حالة الطوارئ القصوى لاستقبال مصابى ضربات الشمس بين المواطنين من مختلف قرى ومدن محافظة أسيوط، حيث تم وضع خطة طوارئ بعدد من أقسام المستشفى يقوم عليها فريق متخصص برئاسة الدكتور أسامة فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، لمتابعة سير العمل.