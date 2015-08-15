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محافظ قنا: تقديم العلاج والرعاية البيطرية لـ 12934 رأس ماشية

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محافظ قنا: تقديم العلاج والرعاية البيطرية لـ 12934 رأس ماشية محافظ قنا: تقديم العلاج والرعاية البيطرية لـ 12934 رأس ماشية
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن إدارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطرى قامت بمعالجة 12934 رأس ماشية من طفيليات الدم والطفيليات الداخلية والخارجية، وذلك ضمن خطة المحافظة فى توفير الرعاية البيطرية والعلاج الاقتصادى لرؤوس الماشية.

وأضاف الهجان أن إدارة المجازر بالمديرية قامت بذبح 3237 رأس ماشية من العجول والجاموس والضأن بـ16 مجزرا داخل نطاق قرى ومدن المحافظة وتم توزيعها على الشوادر والجمعيات الاستهلاكية، مؤكدا على أهمية حملات التفتيش اليومية لمراقبة حركة الأسواق بالإضافة إلى دورها فى الكشف على كميات اللحوم والدواجن والأسماك التى يتم تسليمها إلى الجهات الحكومية المختلفة .

وفيما يتعلق بإدارة الوقاية بالمديرية، ذكر المحافظ أنه تم تنفيذ برنامج لتحصين عدد 2009 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى وجدرى الماشية، كما أكد على ضرورة صرف لقاح أنفلونزا الطيور مجانا لأصحاب الحضانات لتحصين الطيور تحت إشراف طبيب بيطرى متخصص من المديرية.

وأشار المحافظ إلى أن تقديم الخدمات لمربى الماشية والفلاحين شملت غطاء تأمينييا لعدد 200 رأس ماشية وعقد 93 ندوة تثقفية وإرشادية بالمديرية لطرق مكافحة الأمراض التى تعانى منها المواشى والطيور واختيار الأسلوب الأمثل فى تغذيتها، كما شملت ندوات تثقفية خاصة بطرق التأمين على الماشية وذلك بمعرفة إدارتى الإرشاد البيطرى والوقاية بالمديرية.

كما تمكنت إدارة التلقيح الصناعى من تلقيح عدد 238 بقرة إسبانى و194 بقرة فرنساوى و261 من أبقار الفريزيان و52 جاموسة بينما قدمت إدارة الرعاية التناسلية خدمة تهيئة الحمل والولادة لعدد 206 رأس ماشية وعلاجها من أمراض ما بعد الولادة وأمراض الضرع.

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