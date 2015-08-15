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روما ينهي علاقته مع آشلي كول المتبقي في عقده موسم

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روما ينهي علاقته مع آشلي كول المتبقي في عقده موسم روما ينهي علاقته مع آشلي كول المتبقي في عقده موسم

سينهي نادي روما الإيطالي تعاقده مع الظهير الأيسر الإنجليزي آشلي كول قبل عام كامل من المدة المحددة لانتهاء العقد.

وأكد النادي لصحيفة (جارديان) الإنجليزية أن صاحب الـ34 عاما لن يكون ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد.

وكان المدافع المخضرم الدولي السابق قد شارك في 11 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي مع الوصيف إلا أنه لا يزال خارج حسابات المدرب رودي جارسيا.

ويضع فريق ذئاب العاصمة عينه على الظهير الأيمن الشاب لوكاس دينيي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة.

وضم روما إلى قائمته للموسم الجديد الجناح المصري المتألق محمد صلاح إلى جانب الحارس الدولي البولندي فويشيتش تشيزني والمهاجم البوسني إدين دجيكو.

ويسعى الفريق، الذي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد من دور المجموعات، للمنافسة بقوة على مسابقة الدوري التي يحتكرها نادي يوفنتوس في السنوات الأربع الأخيرة.

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