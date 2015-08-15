شعرك رائع بدون قشرة 100% ولا مساومة بعد اليوم

دبي. سيدتي نت

هل سألت نفسك يوماً عن السبب الذي يشعرنا كنساء بالحاجة إلى المساومة عندما يتعلق الأمر بشعرنا،

ونحن النساء نجد أنفسنا عادة بحاجة إلى مقايضة الشعر الجميل والمفعم بالترطيب، بالحماية من القشرة أو العناية المثلى بفروة الرأس، ولكن الخبر السار، أنه أصبح بإمكانك الآن الحصول على شعر جميل وبدون مساومة، ولكن كيف؟

أجرت هيد آند شولدرز، دراسة حديثة حملت عنوان: الشعر الجميل #لم_المساومة؟¹ (#WhyCompromise)، وكشفت تلك الدراسة أن المساومة موجودة دائماً، عندما يتعلق الأمر بشراء منتجاتنا، وكشف التقرير الذي شاركت فيه 400 سيدة من الإمارات، والسعودية، والكويت، أن حوالي 50% ممن شملتهن الدراسة، يشترين منتجات مختلفة تحتوي على فوائد معيّنة؛ لأنهن يعتقدن أنه لا يوجد حل واحد متكامل، وعندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر على وجه الخصوص، أوضحت أكثر من ثلث سيدات منطقة الخليج أنهن مقتنعات بعدم مقدرتهن على الحصول على جميع الفوائد معاً، وفي الواقع، أشار عدد كبير منهن، وممن كن متأثرات بالقشرة إلى أنه يتحتم عليهن الاختيار بين الحصول على شعر بدون قشرة، أو شعر جميل ولامع، أي أنهن بحاجة إلى المساومة بين الخيارين لعدم إمكانية الحصول على أفضل ما فيهما معاً.

ولكن، ماذا لو علمت أنه يمكنك الحصول على شعر جميل ومفعم بالترطيب، وبدون مساومة، و100% بدون قشرة باستخدام هيد آند شولدرز، وقد صمم هذا المنتج خصيصاً للتعامل مع جميع مشاكل الشعر، ويمنح ترطيباً أكثر بست مرات مقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية، إضافة إلى رائحة منعشة وعطرة ونعومة، لقد أصبح الأمر رسمياً: لن تحتاجي بعد اليوم للمساومة والتنازل عن صحة شعرك في سبيل الجمال.

تابعوا الدردشات حول الشعر الجميل مع هيد آند شولدرز باستخدام الوسم #لم_المساومة (WhyComppomise#).

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