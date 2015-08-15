تحديد مقابلات شخصية لـ120 متدربا على الخدمات البترولية خلال أيام

تعلن وزارة القوى العاملة والهجرة، اعتبارا من الأسبوع الحالى مواعيد المقابلات الشخصية لــ120شابا من الراغبين فى التدريب مجانا فى مجال الخدمات البترولية، وحفر آبار المياه، لمدة 3 شهور، وسيتم تحديد مستوى المتقدمين من خلال السيرة الذاتية، ودرجاتهم فى شهادة المؤهل.

وقالت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى بيان اليوم، إن التدريب سيتم بمراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، ويشمل شهرا نظريا وشهرين عملى، مع منح المتدرب بدل انتقال مجز طوال مدة التدريب، فضلا عن شهادة إتمام التدريب معتمدة من الوزارة، وشركة Weatherford، ومؤسسة الخير.

وأشارت الوزيرة إلى أن المتقدمين للتدريب من الذكور فقط، وحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 5 سنوات"، ومؤهل فنى صناعى فوق المتوسط، وسنهم يتراوح بين 19 و25 سنة ومن سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وأدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها، وملمين باللغة الإنجليزية.