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فى الموجة الحارة.. أضرار تلحقها الحرارة المرتفعة بالطعام

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فى الموجة الحارة.. أضرار تلحقها الحرارة المرتفعة بالطعام فى الموجة الحارة.. أضرار تلحقها الحرارة المرتفعة بالطعام
خلال الموجات الحارة يصعب على الكثير من ربات البيوت الطهى فى المطابخ الساخنة، ولارتفاع درجات الحرارة قد يلجأ البعض لتناول الطعام السريع أو الجاهز، وهو ما حذر منه الدكتور محمد عصام أخصائى الباطنة.

وأوضح الدكتور محمد عصام أن للطعام المعد خارج المنزل أضرارا كلنا نعلمها، إلا أنها تتضاعف فى الطقس الحار وخلال الموجات الحارة التى لم يسبق لها مثيل.

وأضاف أن هذا الارتفاع الملحوظ والسريع فى درجات الحرارة، يرفع من نسب الإصابة بالكثير من المشكلات المرضية، كما أن لها مخاطر كبيرة عليك معرفة عواقبها، فارتفاع حرارة الطقس سبب فى تغير طبيعة الطعام.


>ونصح الدكتور عصام بعدم شراء وتخزين كميات كبيرة من الطعام حتى لا يتأثر بالحرارة، وكذلك عدم تناول الطعام من خارج المنزل تحت أى ظرف، حتى وإن اكتفى الشخص بتناول طعام بسيط فى المنزل، حتى يأمن مشكلاته المتوقعة:

-الحرارة المرتفعة تتسبب فى سرعة تكون عفونة على الطعام، مما يعد ضررا صحيا بالغا.
>-الحرارة المرتفعة سبب فى فقدان الطعام لعناصره سريعا.
>-الحرارة المرتفعة تؤدى إلى زيادة نسب العدوى بالديدان والنزلة المعوية.
>-الحرارة تساعد على ذبول الخضراوات وفسادها مما يسحب منها كل فائدتها ليتناولها الشخص دون عناصر.

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مصر 365