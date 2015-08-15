4 أشخاص يشعلون النيران بحوش ملك عامل لوجود خلافات بينهم بسوهاج

أشعل 4 أشخاص النيران بحوش ملك عامل لوجود خلافات سابقة بينهم بناحية الخنانسة - دائرة مركز المنشاه نتج عنه نفوق 5 رؤوس ماشية ودابتين.

كان اللواء إبراهيم أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بناحية الخنانسة - دائرة المركز .

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده ، بالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك عبد النبي مرسي عبد النبي 55 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وإنحصرت التلفيات في نفوق عدد” 5″ رأس ماشية وعدد”2″ دابة واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.