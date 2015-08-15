إعادة محاكمة «حبارة»وآخرين في «مذبحة» رفح الثانية 8 سبتمبر المقبل

حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار أيمن عباس، جلسة الـ8 من سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة “عادل حباره” و34 آخرين من خلية «الأنصار والمهاجرين» في “مذبحة رفح الثانية”، وذلك أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

وكانت محكمة النقض قضت في 13 يونيو الماضي، بقبول الطعون المقدم من المتهمين على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر الماضي، بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقًا ومعاقبة 22 أخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 2 بالسجن المشدد 15عامًا، وذلك لادانتهم في مذبحة رفح الثانية.