للرجال.. انتبه من الصيف.. ارتفاع درجة حرارة الخصية يقتل حيواناتك المنوية

مع ارتفاع درجات حرارة الجو تتعرض العديد من وظائف الجسم للخلل، كما ترتفع نسب الإصابة بأمراض معينة كالجفاف والغثيان وهبوط الدورة الدموية.

أما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية للرجال فهى أيضا تنال قدرا من التأثر بدرجات الحرارة العالية، وهو ما أكده أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم الدكتور حامد عبد الله قائلا:

الخصية لدى الرجل تعد من أكثر الأعضاء حساسية وتتأثر الخصية بصورة شديدة بتغيرات الجو، وفى جميع الأحوال فلا يجب أن تتجاوز درجة حرارة الخصية 35 درجة مئوية، حيث يبدأ بعدها إنتاج الحيوانات المنوية بالتأثر سلبا بدرجات الحرارة المرتفعة، وهو ما ينتج عنه زيادة نسبة التشوه بالحيوانات المنوية وقلة أعدادها المنتجة وضعف كفاءتها وقدرتها على الحركة بشكل سليم.

وأشار "حامد" إلى أن ذلك يعنى ضعف القدرة الإنجابية بصورة كبيرة ومؤثرة للغاية.

ونصح "لذا يجب التنبه فى فصل الصيف إلى ضرورة الحفاظ على الخصيتين بمنأى عن درجات الحرارة العالية، وتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة"

كما نصح حامد بتجنب ارتداء السراويل الجينز الضيقة والتى تساعد على ارتفاع درجة حرارة الأعضاء التناسلية بصورة مفرطة، ويفضل استبدالها بالسراويل القطنية الواسعة.