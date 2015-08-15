قطر تدفع أموالا لصحف أمريكية لشن حملة إعلامية مسيئة ضد مصر

فى إطار حملة إعلامية شرسة تقودها وتمولها دولة قطر ضد مصر عبر تمويل منابر إعلامية أجنبية، تجددت مزاعم واتهامات هذه الصحف فى ذكرى فض الاعتصام المسلح لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة العدوية واحتلال المسجد الذى شهد على جرائم التنظيم الإرهابى.

وقالت مصادر إن الحكومة القطرية دفعت أموالا ضخمة لعدد من الصحف الأمريكية لاستغلال الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة المسلح للهجوم على مصر، مشيرة إلى أن عددا من الشركات القطرية المعروف تمويلها لأنشطة الجماعة الإرهابية اشترت مساحات فى صحف أمريكية لنشر موضوعات مسيئة لمصر، كما قامت هذه الشركات بدفع أموال للصحف الأمريكية لكتابة تقارير إخبارية مغايرة للواقع فى مصر .

ولفتت المصادر إلى أن من هذه الموضوعات التقرير الذى نشرته اليوم صحيفة واشنطن بوست، ومبنى على بيانات لا أساس لها، يزعم كاتباه وهما باحثان فى جامعة أوكسفورد، أنهما استطاعا الوصول إلى عناوين 701 شخص قتلوا أثناء فض الاعتصام، قبل عامين.

ومن المعروف أن قطر تمول منصات إعلامية فى بريطانيا والولايات المتحدة للعمل على خدمة أجندتها الخاصة، وعلى رأسهم صحيفة الجارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية، وكانت صحيفة الديلى تليجراف قد كشفت فى سبتمبر الماضى، أن الإخوان المسلمين تدير شبكة من وسائل الإعلام والدعاية داخل بريطانيا، بتمويل من قطر، وأن أنشطة الجماعة الإعلامية وعبر المنظمات الخيرية تخضع لتشديدات صارمة من قبل الحكومة البريطانية التى فتحت تحقيقا فى الأمر، قبل أكثر من عام.

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