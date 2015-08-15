الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية 7 درجات

أكد وحيد سعودى المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستوالى ارتفاعها على مدار الـ 24 ساعة القادمة وتبلغ ذروتها غداً، حيث تصل العظمى إلى 42 درجة مئوية فى الظل.

وأضاف وحيد سعودى المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الارتفاع فى درجات الحرارة يعتبر أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بحوالى 7 درجات، لافتاً إلى أن هذا الطقس سيستمر حتى يوم الاثنين.

وأشار وحيد سعودى المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة انخفاضها التدريجى "البطىء" اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم، ليظل بذلك الطقس ما بين حار وشديد الحرارة مؤثراً على معظم أنحاء الجمهورية، مصحوبا بنسبة عالية من الرطوبة ، قائلاً " هذه الموجة شديدة الحرارة تستمر معنا حتى نهاية الاسبوع على الأقل".

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهاراً مائل للحرارة فى أول الليل، معتدل فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى فى القاهرة 39 درجة

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