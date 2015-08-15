اليوم.. اتحاد العمال يناقش أزمة قانون الخدمة المدنية

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، برئاسة جبالى المراغى، اجتماعا اليوم مع رؤساء النقابات العامة لبحث عدد من التقارير والأنشطة العمالية.

وقال محمد وهب الأمين العام للاتحاد، حسب بيان اليوم، إن الاجتماع سوف يستعرض نتائج الحملة العمالية "يلا نبنى مصر بسواعد أبنائها" التى انتهت بتوقيع 10.2 مليون استمارة من العمال.

كما يناقش الاجتماع تقارير النقابات بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية إلى جانب رؤية النقابات فى مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد رؤية الاتحاد فى المشروع لعرضها على الحكومة قبل اتخاذ إجراءات عرضه على مجلس النواب القادم.

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