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روسيا ترسل 6 طائرات ميج ـ 31 إلى سوريا

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روسيا ترسل 6 طائرات ميج ـ 31 إلى سوريا روسيا ترسل 6 طائرات ميج ـ 31 إلى سوريا
أرسلت روسيا إلى مطار "المزة" العسكرى فى دمشق 6 طائرات من طراز ميج – 31، وذلك فى إطار اتفاق التسليح بين روسيا وسوريا، حيث رافقت الطائرات الروسية طائرة نقل وقود لتزويدها فى الجو.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم السبت أن روسيا تستمر فى تسليح سوريا وقد تسلمت العديد من الصواريخ من طراز كورنت 5 المتطورة كما تسلمت مدفعية ميدان روسيا من عيار 130 ملم ضمن خطة التسلح التى تم توقيعها منذ 3 سنوات بين روسيا وسوريا.

يشار إلى أنه يتواجد خبراء ومستشارون روس على الأراضى السورية لتقديم الخبرات من أجل التدريب مع العلم أن الجيش السورى يجيد التعامل مع الأسلحة الروسية.
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