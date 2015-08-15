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أجراس الكنائس قرعت فى فرنسا دعما لمسيحيى الشرق

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أجراس الكنائس قرعت فى فرنسا دعما لمسيحيى الشرق أجراس الكنائس قرعت فى فرنسا دعما لمسيحيى الشرق
قرعت الاجراس ظهر السبت فى عدد كبير من كنائس فرنسا دعما لمسيحيى الشرق، فى اطار عملية انضم اليها عدد كبير من الابرشيات فى الخارج، بمناسبة الخامس عشر من اغسطس.

وتصادف هذه الخطوة يوم عيد انتقال السيدة العذراء، وبعد اكثر من عام على سقوط الموصل فى يونيو 2014.

وفى باريس، قرعت اجراس كاتدرائية نوتردام، وكذلك فى مقام سيدة لورد (جنوب غرب) الذى يؤمه فى 15 اغسطس من كل عام الاف الاشخاص.

وخارج فرنسا، اعلنت 59 ابرشية فى 16 بلدا مشاركتها فى هذا التحرك، خصوصا فى بلجيكا وفى لوكسمبورغ، وفى ابرشيات مدريد وكولونيا وفيينا ومونتريال ووهران، واسقفية ايرلندا واسقفية هولندا خصوصا.

وانتقد البابا فرنسيس فى السادس من اغسطس، فى رسالة إلى الكنيسة الكاثوليكية الاردنية، الاضطهادات "الوحشية" التى يتعرض لها عدد كبير من مسيحيى الشرق.
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