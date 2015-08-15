أمن الدقهلية يفض مشاجرة بين عائلتين فى نبروة بسبب خلاف على "توك توك"

تمكن ضباط مباحث مركز نبروة بالدقهلية، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على توك توك.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بنشوب مشاجرة بين شاب من عائلة الحديدى، وآخر من عائلة سلام، وقام الأول بالاعتداء على الثانى وإصابته ببعض الإصابات بسبب الخلاف على توك توك، فقام عدد من أفراد الحديدى بحمل الأسلحة البيضاء للانتقام من عائلة سلام ونشبت مشاجرة بينهم أصيب خلالها أربعة بإصابات مختلفة.

انتقل الرائد أحمد فودة رئيس مباحث المركز إلى مكان المشاجرة وقام بإلقاء القبض على 4 من المتهمين وفر الباقى هاربين، وتم السيطرة على الأوضاع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.