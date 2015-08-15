تجديد حبس فتاتين و4 شباب اختطفوا شابا لإجباره توقيع إيصالات أمانة بأكتوبر

جدد المستشار محمد أبو مسلم قاضى معارضات جنح أول أكتوبر، اليوم السبت، حبس 4 شباب وفتاتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج شاب إلى شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، اعتدوا عليه بالضرب وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة وعقود بيع سيارته الخاصة.

كان تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من المجنى عليه "أيمن.ف" 20 سنة يفيد قيام فتاتين كان على علاقة آثمة معهما، باستدراجه إلى شقة سكنية بأكتوبر لممارسة الرذيلة معه، وفوجئ حينما وصل إلى المكان المذكور بـ4 شباب يعتدون عليه ويجبرونه على التوقيع على إيصالات أمانة وعقود بيع سياراته الخاصة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت فى ضبط المتهمين عقب تكثيف التحريات، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم مع مراعاة تجديد الحبس فى الميعاد المناسب.