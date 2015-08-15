أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس فتاتين و4 شباب اختطفوا شابا لإجباره توقيع إيصالات أمانة بأكتوبر

Google+ Print
تجديد حبس فتاتين و4 شباب اختطفوا شابا لإجباره توقيع إيصالات أمانة بأكتوبر تجديد حبس فتاتين و4 شباب اختطفوا شابا لإجباره توقيع إيصالات أمانة بأكتوبر
جدد المستشار محمد أبو مسلم قاضى معارضات جنح أول أكتوبر، اليوم السبت، حبس 4 شباب وفتاتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج شاب إلى شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، اعتدوا عليه بالضرب وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة وعقود بيع سيارته الخاصة.

كان تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من المجنى عليه "أيمن.ف" 20 سنة يفيد قيام فتاتين كان على علاقة آثمة معهما، باستدراجه إلى شقة سكنية بأكتوبر لممارسة الرذيلة معه، وفوجئ حينما وصل إلى المكان المذكور بـ4 شباب يعتدون عليه ويجبرونه على التوقيع على إيصالات أمانة وعقود بيع سياراته الخاصة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت فى ضبط المتهمين عقب تكثيف التحريات، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم مع مراعاة تجديد الحبس فى الميعاد المناسب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365