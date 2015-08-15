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سقوط تشكيل عصابى لسرقة "التوك توك" تحت تهديد الأسلحة بحلوان

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سقوط تشكيل عصابى لسرقة "التوك توك" تحت تهديد الأسلحة بحلوان سقوط تشكيل عصابى لسرقة "التوك توك" تحت تهديد الأسلحة بحلوان
ألقى رجال المباحث بقسم شرطة حلوان، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التوك توك" بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، تحرر محضر بالواقعة.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام "معتز.ع.ن" 19 سنة عاطل ومقيم أطفيح – بالجيزة، و"رمضان.م.ع" عاطل ومقيم ذات العنوان و"أسامة.ف.ع" 18 سنة يتخذون من منازلهم وكرا لتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية "التوك توك" بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات أيدوها واعترفوا بارتكابهم 3 سرقة "توك توك" تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

تم ضبط الدراجات المستولى عليها بأماكن إخفائها باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بسرقتهم بالإكراه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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