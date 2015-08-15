الأمن العام يضبط 86 هاربا من أحكام جنائية وتنفيذ 8321 حكما قضائيا

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط 86 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 8321 حكما قضائيا متنوعا،>يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار خلال اجتماعاته مع مساعدى الوزير ومديرى الأمن بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، إعلاءً لسيادة القانون وهيبة الدولة واحترامًا لأحكام القضاء فقد تم التنسيق على قيام قطاع مصلحة الأمن العام متمثلة فى "الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام" مع مديريات الأمن بإعداد حملات يوميًا لتنفيذ تلك الأحكام بكافة محافظات الجمهورية وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 8321 حكما قضائيا متنوعا وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون تم ضبط 79 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، 7 مراقبين هاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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