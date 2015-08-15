وكالة الأنباء اللبنانية: أحمد الأسير كان ينوى الهروب لمصر بجواز سفر مزور

كشفت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" تفاصيل إلقاء القبض على القيادى السلفى الهارب أحمد الأسير، وقالت إن "المديرية العامة للأمن العام أوقفت الهارب أحمد الأسير فى مطار رفيق الحريرى الدولى أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور، وكان مغيراً شكله الخارجى".

يذكر أن أحمد الأسير مطلوب بموجب مذكرة توقيف نتيجة تحريضه ومشاركته فى مواجهات مع الجيش اللبنانى فى مدينة صيدا جنوب لبنان فى يونيو 2013.

وكان الجيش اللبنانى نفذ منذ أشهر عدة عمليات رصد وملاحقة لأتباع الأسير الذين ساندوه فيما عرف بمواجهات عبر (منطقة شرق صيدا). كما أوقف عام 2013 مرافقه الشخصى وهو يحاول الفرار عبر مطار بيروت بعد المواجهات مع الجيش.

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