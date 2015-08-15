أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكالة الأنباء اللبنانية: أحمد الأسير كان ينوى الهروب لمصر بجواز سفر مزور

Google+ Print
وكالة الأنباء اللبنانية: أحمد الأسير كان ينوى الهروب لمصر بجواز سفر مزور وكالة الأنباء اللبنانية: أحمد الأسير كان ينوى الهروب لمصر بجواز سفر مزور
كشفت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" تفاصيل إلقاء القبض على القيادى السلفى الهارب أحمد الأسير، وقالت إن "المديرية العامة للأمن العام أوقفت الهارب أحمد الأسير فى مطار رفيق الحريرى الدولى أثناء محاولته الفرار إلى بجواز سفر مزور، وكان مغيراً شكله الخارجى".

يذكر أن أحمد الأسير مطلوب بموجب مذكرة توقيف نتيجة تحريضه ومشاركته فى مواجهات مع الجيش اللبنانى فى مدينة صيدا جنوب لبنان فى يونيو 2013.

وكان الجيش اللبنانى نفذ منذ أشهر عدة عمليات رصد وملاحقة لأتباع الأسير الذين ساندوه فيما عرف بمواجهات عبر (منطقة شرق صيدا). كما أوقف عام 2013 مرافقه الشخصى وهو يحاول الفرار عبر مطار بيروت بعد المواجهات مع الجيش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي