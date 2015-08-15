القبة السماوية: فلكياً الأربعاء 23 سبتمبر المقبل أول أيام عيد الأضحى

أكد الحساب الرسمي للقبة السماوية أن ولادة القمر الجديد لشهر ذي القعدة تصادف اليوم السبت الساعة 18:53 بتوقيت الإمارات وغربه قبل غروب الشمس، وعليه يكون غداً الأحد غرة ذي القعدة، وتكون نهاية الشهر يوم الأحد الذى يوافق يوم 13 سبتمبر المقبل إذ من المتوقع أن يكون شهر ذو القعدة 29 يوم، ليكون الاثنين 14 سبتمبر المقبل غرة شهر ذي الحجة.

وتوقع علماء الفلك أن يوافق يوم الوقوف في عرفات 22 سبتمبر المقبل، وبذلك فلكياً يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 23 سبتمبر المقبل، إذ سيولد هلال شهر ذي الحجة الأحد 13 سبتمبر الساعة 14:41 بتوقيت الإمارات ويغرب بعد غروب الشمس بخمس دقائق.