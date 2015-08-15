أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

القبة السماوية: فلكياً الأربعاء 23 سبتمبر المقبل أول أيام عيد الأضحى

Google+ Print
القبة السماوية: فلكياً الأربعاء 23 سبتمبر المقبل أول أيام عيد الأضحى القبة السماوية: فلكياً الأربعاء 23 سبتمبر المقبل أول أيام عيد الأضحى

أكد الحساب الرسمي للقبة السماوية أن ولادة القمر الجديد لشهر ذي القعدة تصادف اليوم السبت الساعة 18:53 بتوقيت الإمارات وغربه قبل غروب الشمس، وعليه يكون غداً الأحد غرة ذي القعدة، وتكون نهاية الشهر يوم الأحد الذى يوافق يوم 13 سبتمبر المقبل إذ من المتوقع أن يكون شهر ذو القعدة 29 يوم، ليكون الاثنين 14 سبتمبر المقبل غرة شهر ذي الحجة.

وتوقع علماء الفلك أن يوافق يوم الوقوف في عرفات 22 سبتمبر  المقبل، وبذلك فلكياً يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 23 سبتمبر المقبل، إذ سيولد هلال شهر ذي الحجة الأحد 13 سبتمبر الساعة 14:41 بتوقيت الإمارات ويغرب بعد غروب الشمس بخمس دقائق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية