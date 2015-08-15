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عودة 90 شاحنة بضائع مصرية عقب إفراغ حمولتها فى ليبيا عبر منفذ السلوم

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عودة 90 شاحنة بضائع مصرية عقب إفراغ حمولتها فى ليبيا عبر منفذ السلوم عودة 90 شاحنة بضائع مصرية عقب إفراغ حمولتها فى ليبيا عبر منفذ السلوم
قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات وصول 90 شاحنة بضائع مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وأشار مدير أمن مطروح، إلى أنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.


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