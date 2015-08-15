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كسر بخط مياه الكريمات الغردقة وتوقف الضخ بنسبة 50%

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كسر بخط مياه الكريمات الغردقة وتوقف الضخ بنسبة 50% كسر بخط مياه الكريمات الغردقة وتوقف الضخ بنسبة 50%

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، حدوث كسر في خط مياه الكريمات البحر الأحمر الرئيسي المغذي لمدينتي راس غارب والغردقة مما ادى الى توقف ضخ المياه بنسبة 50% وان عمليات الاصلاح ستستغرق نحو 24ساعة حتي يتم استئناف الضخ كاملا.

وناشدت الشركه المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من اعمال الصيانه والاصلاح للخط الذي يعد المصدر الرئيس لتغذية مدينتي الغردقة وراس غارب بمياه الشرب ولجات شركه  مياه الشرب لضخ مياه الشرب للمواطنين  خلال هذه الازمه من خزانات التكديس الاستراتيجية ومن المقرر استئناف الضخ بالخط فور انتهاء اعمال اصلاح الخط واعادة ضخ المياه.

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