غرق طفل بنهر النيل فى ظروفة غامضة بإحدى قرى أبوقرقاص بالمنيا

شهدت قرية المطاهرة القبلية بابوقرقاص، واقعة غرق طفل 3 سنوات بنهر النيل بعد قيام والدة بالابلاغ عن تغيبة ، تم انتشال الجثة وتبين وجود جروح قطعيه بالرقبه والبطن .

تلقى اللواء حسن سيف مدير امن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ابوقرقاص ، تلقيه بلاغا من مصطفى محمد 34 سنه فلاح ومقيم بقرية المطاهرة القبليه التابعه لدائرة المركز ، بغياب نجله محمد 3 سنوات عن المنزل مساء امس اثناء اللهو مع أقرانه من الاطفال بالقرب من المنزل ، وتم العثور عليه اليوم غريق بالمجرى المائى لنهر النيل ، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى الوفاة .

وبالفحص تبين إنتشال الجثة بمعرفة الاهالى ، وبمناظرتها تبين وجود اصابات متعددة بها وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة ، أفاد بانه لا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائيه من عدمه لوجود جروج قطعية بالرقبه والبطن وكدمه اعلى الاذن ، ولم يحدد سبب الوفاة ، تحرر محضر بالواقعه ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعه وظروفها وملابساتها .