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غرق طفل بنهر النيل فى ظروفة غامضة بإحدى قرى أبوقرقاص بالمنيا

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غرق طفل بنهر النيل فى ظروفة غامضة بإحدى قرى أبوقرقاص بالمنيا غرق طفل بنهر النيل فى ظروفة غامضة بإحدى قرى أبوقرقاص بالمنيا

ارشيفية

شهدت قرية المطاهرة القبلية بابوقرقاص، واقعة غرق طفل 3 سنوات بنهر النيل بعد قيام والدة بالابلاغ عن تغيبة ، تم انتشال الجثة وتبين وجود جروح قطعيه بالرقبه والبطن .

تلقى اللواء حسن سيف مدير امن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ابوقرقاص ، تلقيه بلاغا من مصطفى محمد 34 سنه فلاح ومقيم بقرية المطاهرة القبليه التابعه لدائرة المركز ، بغياب نجله محمد 3 سنوات عن المنزل مساء امس اثناء اللهو مع أقرانه من الاطفال بالقرب من المنزل ، وتم العثور عليه اليوم غريق بالمجرى المائى لنهر النيل ، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى الوفاة .

وبالفحص تبين إنتشال الجثة بمعرفة الاهالى ، وبمناظرتها تبين وجود اصابات متعددة بها وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة ، أفاد بانه لا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائيه من عدمه لوجود جروج قطعية بالرقبه والبطن وكدمه اعلى الاذن ، ولم يحدد سبب الوفاة ، تحرر محضر بالواقعه ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعه وظروفها وملابساتها .

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