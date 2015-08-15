مقتل 3 سوريين وإصابة 14 آخرين فى سقوط قذيفة على مدرسة بحلب

أذاع التليفزيون السورى خبرا يفيد بسقوط 3 قتلى وإصابة 14 آخرين فى سقوط قذائف على مدرسة فى حى سيف الدولة بحلب، وذلك حسبما أفادت قناة سكاى نيوز.

وعلى جانب آخر، تمكن تنظيم داعش مساء الجمعة من محاصرة مدينة مارع التى تعتبر معقلا أساسيا للمعارضة فى شمال سوريا، وذلك بعد معارك أوقعت أكثر من 120 قتيلا فى خمسة أيام، كما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن مقاتلى التنظيم المتطرف الذين سيطروا منذ الأحد الفائت على العديد من القرى المحيطة بمدينة مارع، التى تعتبر الخزان البشرى والعسكرى الأهم لمقاتلى المعارضة فى محافظة حلب، تمكنوا مساء الجمعة من إحكام قبضتهم على كل القرى المحيطة بهذه المدينة.