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ليبيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية للتصدى لجرائم داعش بسرت

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ليبيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية للتصدى لجرائم داعش بسرت ليبيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية للتصدى لجرائم داعش بسرت
طلبت ليبيا عقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدى للجرائم البشعة التى يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى فى سرت الليبية ومناطق أخرى.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى- فى تصريحات له اليوم السبت "إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت اليوم طلبا رسميا من ليبيا لعقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدى للجرائم التى يرتكبها تنظيم "داعش" فى عدد من المناطق الليبية، ومنها مدينة سرت الليبية".

وأضاف "أن الأمانه العامة للجامعة بصدد إجراء المشاورات اللازمة مع الأردن (الرئيس الحالى لمجلس الجامعة) وعدد من الدول العربية لتحديد موعد الاجتماع المرتقب".
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