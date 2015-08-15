أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط إخوانيين بحوزتهما مطبوعات تحرض على العنف بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط إخوانيين بحوزتهما مطبوعات تحرض على العنف بالإسكندرية ضبط إخوانيين بحوزتهما مطبوعات تحرض على العنف بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط إخوانيين بحوزتهما بنرات ومطبوعات مدون عليها جمل تحرض على النظام فى ذكرى إحياء فض رابعة العدوية.

البداية عندما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، أثناء مرورهم بدائرة القسم من ضبط كل من "أسامة م ع ال ع" 22 سنة طالب، وشقيقه "إبراهيم م ع" 25 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة "مقيمان دائرة القسم"، وكان بحوزتهما حقيبة بداخلها 155 مطبوعا و3 بنرات، مدون عليها جمل تحرض على العنف والإرهاب، بالإضافة إلى 10 أكياس بداخلها دهان بوية أحمر اللون واسبراى، وهاتف محمول، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365