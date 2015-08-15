ضبط إخوانيين بحوزتهما مطبوعات تحرض على العنف بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط إخوانيين بحوزتهما بنرات ومطبوعات مدون عليها جمل تحرض على النظام فى ذكرى إحياء فض رابعة العدوية.

البداية عندما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، أثناء مرورهم بدائرة القسم من ضبط كل من "أسامة م ع ال ع" 22 سنة طالب، وشقيقه "إبراهيم م ع" 25 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة "مقيمان دائرة القسم"، وكان بحوزتهما حقيبة بداخلها 155 مطبوعا و3 بنرات، مدون عليها جمل تحرض على العنف والإرهاب، بالإضافة إلى 10 أكياس بداخلها دهان بوية أحمر اللون واسبراى، وهاتف محمول، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.

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