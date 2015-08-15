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إصابة 5 أفراد فى مشاجرة بموقف سيارات بالإسكندرية

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إصابة 5 أفراد فى مشاجرة بموقف سيارات بالإسكندرية إصابة 5 أفراد فى مشاجرة بموقف سيارات بالإسكندرية
أصيب 5 أفراد فى مشاجرة داخل موقف سيارات بطريق الجيش - منطقة ستانلى دائرة قسم شرطة الرمل أول.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "فوزى م م" 63 سنة بالمعاش مصاب بكدم وخدوش بالأنف، ونجله "محمد ف م" 30 سنة حاصل على دبلوم مصاب بخدوش بالذراع الأيمن، و"حسن أ ع ال" 47 سنة صاحب كافيتيريا مصاب بكدمة أسفل العين اليمنى "مقيمين كفر الدوار – محافظة البحيرة".

وبين "أسامة م ع" 47 سنة موظف بشركة خاصة مصاب بكدمات بالوجه، وأسفل العين اليمنى، و"أحمد م ع 43 سنة" موظف بشركة خاصة مصاب بكدمة باليد والعين اليمنى "بسبب اعتراض الرابع على وقوف الثانى بسيارته أمام مدخل الموقف المشار إليه تعدى خلالها أفراد الطرفين على بعضهم بالضرب، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها، وأثناء اصطحاب الطرفين للقسم قام "حسن م ب 67 سنة" باعتراض القوات والتعدى عليهم بالسب والقذف، محاولاً تهريب الطرف الثانى، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبطه وطرفى المشاجرة - تحرر المحضر جنح قسم أول الرمل، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365