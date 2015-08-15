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الإفراج عن طاقم سفينة "أم الخير" بعد تعرضها للحريق بميناء السويس

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الإفراج عن طاقم سفينة "أم الخير" بعد تعرضها للحريق بميناء السويس الإفراج عن طاقم سفينة "أم الخير" بعد تعرضها للحريق بميناء السويس
قررت النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد عبدالحليم المحامى لنيابات السويس، الإفراج عن طاقم السفينة "أم الخير" التى تعرضت لحريق فى الغاطس الخارجى بميناء بورتوفيق بالسويس.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر - فى تصريح اليوم السبت - إن النيابة العامة استمعت إلى أقوال قبطان السفينة والضابط الأول والمهندس البحرى وأحد البحارة بالسفينة وجنسيته هندى، مشيرًا إلى أن طاقم السفينة أكدوا للنيابة أنهم لا يعلمون سبب اندلاع الحريق بالسفينة.

فيما أكد مصدر قضائى أن النيابة العامة طلبت تقريرا رسميا من هيئة السلامة البحرية عن السفينة التى ترفع علم بنما ومعاينتها من أجل تحديد أسباب الحريق وسبب اندلاعه.

وكانت سفينة بضائع ترفع علم بنما قد تعرضت لحريق بالغطاس الخارجى لميناء بورتوفيق بالسويس ، وقامت قاطرة هيئة قناة السويس وموانئ البحر الأحمر والقوات البحرية بخليج السويس بالمشاركة فى إخماد الحريق، وتم السيطرة عليه وإنقاذ 13 من طاقم السفينة بينهم 6 مصريين و7 أجانب.

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مصر 365