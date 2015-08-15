أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

العثور على جثة موظف متعفنة داخل شقته بقنا

Google+ Print
العثور على جثة موظف متعفنة داخل شقته بقنا العثور على جثة موظف متعفنة داخل شقته بقنا
عثرت الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث قسم قنا، على جثة موظف فى حالة تعفن داخل شقته بعد بلاغ من الأهالى بعدم ظهوره منذ أيام، وأفاد تقرير الوفاة المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية بسبب موجة ارتفاع درجة الحرارة منذ أيام.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارًا بالعثور على جثة موظف متعفنة داخل شقته بمنطقة الشنهورية بمدينة قنا.

وأفادت التحريات أن الجثة لشخص يدعى "عيد.ك" 59 سنة موظف بالتربية والتعليم، وأنه فى حالة تعفن وأفاد التقرير المبدئى لمعاينة الطبيب الشرعى، إصابة المجنى عليه بهبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة داخل الشقة، وعدم وجود أحد من أهليته برفقته لإسعافه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365