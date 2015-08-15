العثور على جثة موظف متعفنة داخل شقته بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث قسم قنا، على جثة موظف فى حالة تعفن داخل شقته بعد بلاغ من الأهالى بعدم ظهوره منذ أيام، وأفاد تقرير الوفاة المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية بسبب موجة ارتفاع درجة الحرارة منذ أيام.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارًا بالعثور على جثة موظف متعفنة داخل شقته بمنطقة الشنهورية بمدينة قنا.

وأفادت التحريات أن الجثة لشخص يدعى "عيد.ك" 59 سنة موظف بالتربية والتعليم، وأنه فى حالة تعفن وأفاد التقرير المبدئى لمعاينة الطبيب الشرعى، إصابة المجنى عليه بهبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة داخل الشقة، وعدم وجود أحد من أهليته برفقته لإسعافه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.