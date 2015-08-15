صحة الإسكندرية تنفى وقوع وفيات نتيجة إصابتها بإنهاك حرارى

أكد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية - فى بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية صباح اليوم – عدم صحة ما تناقله البعض عن وجود حالات وفاة بسبب الإجهاد الحرارى أو الالتهاب السحائى بأى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وأوضح حجازى أن المستشفيات التابعة للمديرية قد استقبلت ثلاث حالات إجهاد حرارى (ضربة شمس) منهم حالة واحدة بمستشفى إبى قير المركزى خرجت بعد تحسنها، واثنتان بمستشفى الحميات فى حالة جيدة ويتوقع خروجهما خلال 24 ساعة، حيث تم إصدار تعليمات من وكيل الوزارة بالتعامل مع حالات الإنهاك الحرارى فى جميع المستشفيات وعدم الانتظار لنقلها إلى مستشفى الحميات، وهو ما أكدته التعليمات التى صدرت من وزير الصحة أ.د. عادل العدوى.

وأضاف حجازى أنه قد تلقى – على وجه الخصوص – تقارير المتابعة من مستشفى الحميات ومستشفى المعمورة للصحة النفسية، وتأكد من عدم وجود أية حالات وفيات من الإجهاد الحرارى تناظر ما حدث فى محافظات أخرى.

كما أوضح حجازى أنه لا توجد أية حالة مصابة بالالتهاب السحائى بأى من المستشفيات التابعة للمديرية وأنه فى حالة ظهور أية حالة سيتم الإعلان عنها فورا بالوسائل الرسمية حتى بمكن التعامل معها، كما أن تلك الحالات - حال وجودها – ستكون محجوزة تحت العلاج وفى متناول وسائل الإعلام وتحت متابعة منظمة الصحة العالمية والمجتمع المدنى بما يستحيل معه إخفاؤها كما يروج البعض.

واختتم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية البيان بالتأكيد على استعداد غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة، لتلقى أى بلاغات بخصوص تلك الحالات والتعامل معها فورا.