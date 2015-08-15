محافظ كفرالشيخ: مصنعان جديدان لتدوير القمامة نهاية العام الحالى

صرح الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إنشاء مصنعين لتدوير القمامة بالمنطقة الصناعية بمركز مطوبس قبل نهاية هذا العام.

وقال المحافظ فى تصريح له اليوم السبت، إنه يجرى حاليا تخصيص المساحات لسرعة إنشاء المصنعين وتشغيلهما فى أسرع وقت ممكن للقضاء على مشكلة القمامة فى المحافظة ونقل تل القمامة غرب مدينة كفر الشيخ إلى المصنعين الجديدين.

وأضاف المحافظ أن المصنعين الجديدين سيساهمان فى تشغيل عدد كبير من الشباب مع توفير صناعات أخرى تقام بجانب المصنعين ، مشيرا إلى أن هناك 17 شركة تعمل فى مجال تدوير القمامة تقدمت للحصول على الموافقة للعمل فى المصنعين.

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