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محافظ بنى سويف يبحث مع المستثمرين معوقات الاستثمار وتأخر تنفيذ المشروعات

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محافظ بنى سويف يبحث مع المستثمرين معوقات الاستثمار وتأخر تنفيذ المشروعات محافظ بنى سويف يبحث مع المستثمرين معوقات الاستثمار وتأخر تنفيذ المشروعات
بحث المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف أسباب تأخر تنفيذ بعض المشروعات وكذلك المعوقات التى تواجه المستثمرون والمقترحات التى من شأنها تسهيل الإجراءات اللازمة لعملية الاستثمار، وسرعة إنهاء المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمكتبه بالديوان العام شرق النيل مع مجموعة من مستثمرى منطقة 1/31 الصناعية فى حضور كل من اللواء أحمد على السكرتير العام والمستشار القانونى للمحافظة ومسئولى قطاع الاستثمار، وذلك لمعرفة الموقف التنفيذى للمشروعات الصناعية والاستثمارية بالمنطقة.

كما تمت مناقشة كيفية تفعيل التواصل مع المستثمرين للوقوف على احتياجات المنطقة الصناعية مما يساهم في توفير متطلباتها خاصة البنية الأساسية.

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