شرطى ينقذ طفلا من الغرق عقب سقوطه من إحدى المعديات فى بورسعيد

تمكن العريف علاء كامل سميح، من قوة مجموعات التدخل السريع بمديرية أمن بورسعيد، من إنقاذ طفل من الغرق عقب سقوطه بجوار إحدى المعديات المتجهة من مدينة بورسعيد لمدينة بورفؤاد.

ونجح العريف علاء من إنقاذ الطفل محمد يوسف السيد 13 سنة، مقيم بحى الزهور ببورسعيد، عقب سقوطه بجوار إحدى المعديات المتجهة من مدينة بورسعيد لمدينة بورفؤاد، حيث شاهده العريف المعين خدمة بالمنطقة أثناء سقوطه، فقفز على الفور بالمياه بملابسه ومتعلقاته الشخصية وتمكن من إنقاذه وانتشاله من المياه.

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