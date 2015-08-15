سائق وشقيقه يطعنان صاحب بقالة ويطلقان النار عليه بسبب خلافات الجيرة ببولاق

تعدى سائق وشقيقه على صاحب بقالة بالطعن واطلاق النار عليه بسبب خلافات الجيرة ببولاق الدكرور، حيث تبلغ للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور بلاغا من مستشفى بولاق الدكرور العام، بوصول صبرى فريح إسماعيل 33 سنة صاحب كشك بقالة مصابا برش خرطوش بالبطن وجرح قطعى بالرأس وحالته سيئة للغاية ولا يمكن استجوابه.

أمر العقيد عمرو حافظ نائب مأمور القسم بسؤال زوجته والتى قررت حدوث مشادة كلامية بين زوجها و"عمر أ.م" 36 سنه سائق وشقيقه "أشرف" 34 سنه، وذلك بسبب وجود خلافات بينهم حول الجيرة وتطور الأمر إلى مشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب بسكين وأطلق أحدهما عيارا ناريا كان بحوزته محدثين ما به من إصابات وفرا هاربين.

وعلي الفور خرجت قوة باشراف العميد درويش حسين رئيس قطاع غرب الجيزة، وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش، وبحوزة الثانى سكين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإحالتهم للنيابة للتحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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