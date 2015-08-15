القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى بنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية استهدفت مركزى ببا والفشن، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية.

ففى مركز الفشن تمكن العقيد عمرو العدل مأمور المركز والرائد محمد إبراهيم رئيس المباحث من القبض على "علاء .ج.م" 18 سنة عاطل مقيم منشأة ناصر مركز الفشن وبحوزته فرد روسى عيار 7,62×39، تحرر له المحضر رقم 2015/4394 إدارى مركز الفشن.

كما تم ضبط "إسلام .ع.ق" 18 سنة عاطل مقيم مساكن السكة الحديد مركز الفشن وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، تحرر له المحضر رقم 2015/4395 إدارى مركز الفشن.

وفى مركز ببا تم ضبط "نبيل .و.ج" 22 سنة عاطل مقيم عزبة أحمد شاكر مركز ببا وبحوزته (250) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/4875 إدارى مركز ببا.