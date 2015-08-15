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استقالة محافظ كربلاء بعد تصاعد الاحتجاجات ضده فى العراق

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استقالة محافظ كربلاء بعد تصاعد الاحتجاجات ضده فى العراق استقالة محافظ كربلاء بعد تصاعد الاحتجاجات ضده فى العراق
قدم محافظ كربلاء عقيل الطريحى اليوم السبت استقالته بعد تصاعد الاحتجاجات ضده فى العراق إثر اتهامه بسوء الإدارة والفساد.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن الطريحى وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، مبينا أن بعض مطالب المتظاهرين تقع ضمن مسئولية مجلس النواب.

وأضاف الطريحي، فى مؤتمر صحفى له، أنه "سيتم التعامل مع ملفات الفساد بالقانون"، مشيرا إلى أن تلك الملفات ستكون رهن القضاء والتحقيقات.

وكان قد تظاهر آلاف من العراقيين فى ساحة التحرير فى العاصمة "بغداد" أمس الجمعة، للمطالبة بالإسراع فى تنفذ خطط الإصلاح التى أقرها البرلمان العراقى.
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