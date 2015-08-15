المنظمة الدولية للهجرة:3.1 مليون نازح عراقى من أول يناير حتى 30 يوليو

كشفت المنظمة الدولية للهجرة أنه وفقا لأخر إحصاءاتها فى العراق فإن عدد النازحين والمشردين بلغ فى الفترة من أول يناير 2015 وحتى 30 يوليو الماضى أكثر من 3.1 مليون نازح ومشرد.

وقالت المنظمة- فى تقرير لها بجنيف اليوم السبت "إنه وفقا لهذه الإحصاءات فإن الفريق الإنسانى للأمم المتحدة يخطط للاستجابة الإنسانية فى العراق لحوالى 3.2 مليون مشرد ونازح، مشيرة إلى أن ما يقرب من 87% من النازحين هم فى الأصل من ثلاثة محافظات عراقية هى الأنبار (40%)، ونينوى (33%) ثم محافظة صلاح الدين (14%).

ولفت التقرير إلى أنه خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو الماضى رصدت الإحصاءات أن أكثر المحافظات التى عانت من الزيادة الأعلى فى أعداد النزوح، كانت الأنبار بزيادة 31 ألفا و896 نازحا، ثم كركوك 17 ألفا و958 نازحا.

وأوضح التقرير أن الأنبار أيضا تأتى فى مقدمة المحافظات العراقية التى استضافت أكبر عدد من النازحين وبما يصل إلى حوالى 584 ألفا و364 نازحا وبنسبة من إجمالى النازحين تصل إلى 18%، تلتها محافظة بغداد التى استضافت ما يصل نسبته إلى 17% من النازحين ثم دهوك بشمال العراق بنسبة تصل إلى 13%، فكركوك بنسبة 13% من عدد النازحين، وأربيل 9% ثم أخيرا نينوى بنسبة تصل إلى 6% فقط من النازحين.

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