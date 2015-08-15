الأردن يعيد خمس شحنات ملوثة إشعاعيا من أصل مليون حاوية عبرت الحدود

صرح الرئيس التنفيذى، رئيس مجلس مفوضى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية المهندس فاروق الحيارى أن الهيئة أعادت خمس شحنات إلى بلد المنشأ بسبب وجود تلوث إشعاعى يفوق الحد المسموح به من أصل أكثر من مليون حاوية وشاحنة تعاملت معها فى المراكز الحدودية منذ بداية مايو من العام الماضى وحتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم السبت عن الحيارى قوله، خلال جولة تفقدية لكوادر الهيئة فى مراكز المراقبة الإشعاعية فى العقبة، أن الشحنات التى تمت إعادتها تشتمل على أدوات منزلية وألعاب ترفيهية وأقمشة (ستوك) وأحذية، مشيرا إلى أن الهيئة ومن خلال دورها الرقابى فى المراكز الحدودية تواصل مهمة المراقبة الإشعاعية على جميع المواد والإرساليات سواء كانت مواد غذائية أو صناعية أو مواد أولية لضمان سلامة المنتجات التى تدخل المملكة أو التى تخرج منها أو بالعبور.

وقال أن الهيئة ومن خلال أجهزة الرقابة الإشعاعية المنتشرة فى مختلف معابر المملكة تعمل على ردع ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو أية مواد إشعاعية أخرى يكون الغرض منها الحيازة أو النقل أو الاستخدام أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة أو استخدامها لأغراض إجرامية أو إرهابية تهدد أمن وأمان المملكة والإقليم.

وأوضح أن عملية المراقبة على هذه المواد تتم فى جميع المعابر الحدودية سواء كانت بقصد الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت أو إعادة التصدير عبر أراضى المملكة وبغض النظر عن المنشأ، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم كذلك بمراقبة سلامة الإجراءات للمواد والأجهزة الإشعاعية الطبية والصناعية المستوردة والحاصلة على تصريح أو ترخيص مسبق من الهيئة.

وفيما يتعلق بآلية عملية الفحص الإشعاعى، قال الحيارى إنها تتم باستخدام أجهزة خاصة للمراقبة الإشعاعية الحدودية المثبتة على مداخل ومخارج المراكز الحدودية بالإضافة إلى أجهزة إضافية محمولة تستخدم لغايات الكشف والتحقق والتعرف على طبيعة المواد المشعة ونسب الإشعاع المنبثقة منها، ويقوم على تشغيل هذه الأجهزة موظفون مدربون تم تأهيلهم وتوزيعهم على 11 مركزا حدوديا بريا وبحريا وجويا.

وأشار إلى فاعلية عملية المراقبة حيث أن الهيئة تتابع عمل المراكز الحدودية من خلال غرفة عمليات مركزية موجودة فى مركز إدارة الأزمات والطوارئ فى الهيئة متصلة مع أربعة مراكز حدودية وذلك لتقديم الدعم الفنى وتسجيل ومتابعة الإنذارات المنبثقة من المركبات ومتابعة الأعطال الفنية.

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