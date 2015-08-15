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الحدود الأفضل في كأس مصر بالسنوات الأخيرة يسعى لمنع الزمالك من الاقتراب من رقمه

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الحدود الأفضل في كأس مصر بالسنوات الأخيرة يسعى لمنع الزمالك من الاقتراب من رقمه الحدود الأفضل في كأس مصر بالسنوات الأخيرة يسعى لمنع الزمالك من الاقتراب من رقمه

مواجهة جديدة في كأس تجمع ما بين حرس الحدود والزمالك.

الفريق صاحب الفترة الأفضل في السنوات الأخيرة بكأس مصر يصطدم بحامل اللقب في السنتين الأخيرتين.

الحدود يحل ضيفا على الفارس الأبيض السبت في ملعب بتروسبورت ويأمل في عرقلته من أجل المضي قدما في المسابقة التي توج بها عامي 2009 و2010.

إلى جانب هذا، يسعى أيضا لإيقاف قطار الزمالك الذي يدهس كل من يقف في طريقه في كأس مصر منذ الخسارة أمام إنبي في نهائي 2011.

فالحدود لا يريد للزمالك أن يقترب من رقمه في المسابقة الذي تسبب الأخير في وضع حد له.

13 مباراة

الفترة الأطول التي لم يخسر فيها فريقا بمسابقة كأس مصر (عدا الخسارة بركلات الترجيح) بالعقد الأخير مسجلة حتى الآن بإسم حرس الحدود.

فالفريق السكندري لم يخسر لـ13 مباراة على التوالي.

فمنذ أن أطاح به الزمالك من نصف نهائي موسم 2007-2008 بنتيجة (2-1) ظل بلا خسارة حتى نصف نهائي موسم 2010-2011.

حين اصطدم بالفارس الأبيض مرة أخرى وخسر أمامه بنفس النتيجة.

لم يحقق أي فريق هذا الرقم في السنوات الأخيرة من ضمنهم الأهلي في فترته الذهبية مع مانويل جوزيه التي توج فيها باللقب على حساب غريمه التقليدي الزمالك عامين متتاليين (2006 و2007).

فالأهلي لم يخسر في 12 مباراة على التوالي في المسابقة. منذ خسارة النهائي عام 2004 أمام المقاولون العرب وحتى خروجه من دور الـ32 موسم 2007-2008 أمام بترول أسيوط (1-0).

والآن الزمالك لم يخسر في المسابقة منذ نهائي 2011، 10 مباريات.

ويأمل في مواصلة المسيرة للمباراة رقم 11 على التوالي حين يصطدم بحرس الحدود.

فهل يطيح بفريق المدرب عبد الحميد بسيوني خارج المسابقة؟ أم يوقف الأخير قطار الأبيض في كأس مصر؟

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