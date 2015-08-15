بالصور.. محافظ الأقصر يأمر بإزالة الحشائش والأشجار العشوائية حول معبد الرامسيوم

تفقد محافظ الأقصر محمد بدر، مشروع إنارة معبدى الرامسيوم وحتشبسوت بالبر الغربى، برفقة كل من الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة القرنة.

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة مراقبة من الكاميرات عالية الجودة وإحلال وتجديد شبكة الإضاءة، عبر استخدام أحدث وسائل الإنارة المستخدمة على مستوى العالم التي تتميز بعدم توليد حرارة تؤثر على الآثار.

ووجه محافظ الأقصر، خلال زيارته لمعبد الرامسيوم بمضاعفة جهد التيار الكهربائي وتوفير كافة قطع الغيار اللازمة لتقوية الإضاءة بالمنطقة وإزالة الحشائش والأشجار العشوائية المتواجدة بالزراعات المحيطة بالمعبد.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن المشروع سيساهم في تنشيط حركة السياحة وتشجيع السائحين لزيارة المنطقة ليلا طوال العام خاصة فى فصل الصيف دون التعرض لحرارة الشمس.