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"الدُش" مش بس نظافة.. 5 أضرار لإهمال الاستحمام فى الموجة الحارة

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"الدُش" مش بس نظافة.. 5 أضرار لإهمال الاستحمام فى الموجة الحارة "الدُش" مش بس نظافة.. 5 أضرار لإهمال الاستحمام فى الموجة الحارة
الاستحمام وغسيل الجسم باستمرار أحد أهم عناصر النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض، وتزيد أهميته بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة بالدرجة التى نشهدها حاليا.

ويحذر الأطباء من إهمال الاستحمام وغسيل الجسم خلال الموجة الحارة، لأن الاستحمام له الكثير من الفوائد منها معادلة درجة الجسم للتأقلم مع الجو، كما أنه يقى من الكثير من الأمراض الجلدية والعضوية، هذا ما أكده الدكتور محمد إسماعيل أخصائى الجلدية.


>ويذكر إسماعيل مجموعة من الأضرار الصحية لإهمال الاستحمام خلال الموجة الحارة منها:
>- زيادة نسب الإصابة بالتينيا والعدوى بها، نتيجة تراكم العرق دون تنظيف.
>- زيادة نسب الإصابة بضربات الشمس نتيجة عدم التعرض لمياه باردة تلطف الجسم.
>- زيادة نسب الإصابة بالحساسية الجلدية والالتهابات الجلدية التى تزيد مع ارتفاع درجات الحرارة.
>- زيادة نسب الإصابة بالحمونيل، وفقاقيع الجلد الحارة.
>- يساعد الاستحمام على التخلص من بقايا الجلد الميت، وإهماله يؤدى إلى تراكمه على سطح الجلد وانسداد المسام.
>- زيادة نسب إفراز العرق، وروائحه الكريهة.
>- انتشار البكتيريا على سطح البشرة.
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مصر 365