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دراسة حديثة.. تلوث الهواء يتسبب فى مقتل 4400 شخص يوميا

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دراسة حديثة.. تلوث الهواء يتسبب فى مقتل 4400 شخص يوميا دراسة حديثة.. تلوث الهواء يتسبب فى مقتل 4400 شخص يوميا
أكدت دراسة حديثة أن تلوث الهواء فى الصين هو المسئول عن وفاة نحو 1.6 مليون شخص سنويا، أى هى السبب الأساسى وراء مقتل نحو 4400 شخص يوميا.

تفاصيل الدراسة الجديدة


>ووفقا للموقع الإلكترونى لمجلة "تايم" أوضح الباحثون من منظمة Berkeley Earth
>غير الربحية المتخصصة فى أبحاث المناخ أن التلوث يسبب حوالى 17٪ من الوفيات فى الصين، حيث توصل الباحثون إلى استنتاجاتهم بعد تحليل أربعة أشهر من البيانات التى اتخذت فى 1500 موقعا فى جميع أنحاء الصين، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

أسباب تلوث الهواء بالصين


>ووفقا للدراسة الملوثات الأكثر فتكا تأتى فى شكل جزيئات صغيرة جدا مستمدة من أماكن مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية والوقود الأحفورى المستخدم فى المنازل والمصانع للتدفئة، حيث يمكن لهذه الجزيئات دخول الرئتين والدم ويالتسبب فى عدد من الأمراض مثل الربو وأمراض القلب، ووفقا للدراسة شهد 92٪ من سكان الصين نحو أكثر من 120 ساعة من الهواء غير الصحى خلال فترة أربعة أشهر المحددة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية.
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