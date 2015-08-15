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ضبط 7613 مخالفة مرورية وإزالة 2297 حالة إشغالات بالمنوفية

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ضبط 7613 مخالفة مرورية وإزالة 2297 حالة إشغالات بالمنوفية ضبط 7613 مخالفة مرورية وإزالة 2297 حالة إشغالات بالمنوفية
قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة المنوفية بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكل مدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة، والتى أسفرت خلال الأسبوع الماضى عن تحرير عدد 432 محضر إشغالات وعدد 557 حالة ضبط وعدد 2297 إزالة إشغالات.

وفى نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كل أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير عدد 7613 مخالفة مرورية تراوحت بين 958 انتظار خاطئ و348 قيادة بدون رخصة و305 سير بدون رخصة تسيير و16 سير بدون لوحات، كما تم سحب 262 دراجة نارية وحجز 131 دراجة نارية، 5593 مخالفات متنوعة.

كما قامت حملة الرادار بضبط 22 حالة تجاوزت السرعة القانونى، وقامت حملة ضبط السائقين متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بتوقيع الكشف على عدد 55 حالة تعاطى مخدرات مشتبه بهم تبين أن 8 حالات فقط إيجابية و47 حالة سلبية.

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مصر 365