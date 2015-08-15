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مولر: عليكم أن تسألوا فان جال إذا كان مستعدا لرفع عرضه من أجلي

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مولر: عليكم أن تسألوا فان جال إذا كان مستعدا لرفع عرضه من أجلي مولر: عليكم أن تسألوا فان جال إذا كان مستعدا لرفع عرضه من أجلي

أكد توماس مولر مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه لا يعلم إلى أي مدى يريد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد التعاقد معه.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق أن المدرب الهولندي يرغب في الحصول على خدمات هداف النادي البافاري ومنتخب ألمانيا.

وصرح كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ في هذا الشأن بأن مولر ليس للبيع.

وتألق مولر في مباراة فريقه الأولى في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم بإحرازه هدفين من خماسية بايرن دون رد أمام هامبورج.

وسؤل مولر في المؤتمر الصحفي عن ما إذا كان فان جال سيرفع عرضه للتعاقد معه بعد ثنائيته في هامبورج بالقول:"لا أعلم".

وأضاف "عليكم أن تسألوه هو، هذا السؤال لا يوجه إلي".

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