بالصور.. ختام التدريب الصيفي لبرنامج جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادي

اقيم حفل ختام التدريب الصيفي لأنشطة برنامج جامعة الطفل الذي تنفذه الجامعة بالشراكة مع أكاديمية البحث، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

حيث أكد الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية الاهتمام بالطفل ولا يستهان بعقله الصغير فقد يصبح عالماً في المستقبل وأشاد بدعم رئيس الجامعة لبرنامج جامعة الطفل والترحيب بتنفيذه بجامعة جنوب الوادي.

وأشار الدكتور محمد خليل العماري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث الى أن هذا البرنامج يمنح فرصة كبيرة للأطفال لتحقيق الاستفادة القصوى من امكانيات الجامعة المختلفة وهناك تجارب عديدة للجامعة في رعاية المبتكرين من مختلف الفئات العمرية وأكد على دعم الجامعة للبرنامج الذي يهدف الى تبسيط العلوم واكتشاف المواهب العلمية من خلال التدريبات التي يتلقاها الأطفال داخل الجامعة في عدة تخصصات.

وقدم الدكتور محمود سيد عبد الصادق المشرف على برنامج جامعة الطفل الشكر لرئيس الجامعة على رعايته ودعمه لهذا البرنامج ولأعضاء هيئة التدريس الذين أشرفواعلى تدريب الأطفال طوال مدة البرنامج الصيفي الذي استغرق عشرة أيام.

وفي بداية فعاليات حفل ختام برنامج جامعة الطفل قام الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد خليل عماري نائب رئيس الجامعة نيابة عن رئيس الجامعة بافتتاح المعرض الذي نفذه أطفال برنامج جامعة الطفل في الفترة من 3-13أغسطس الجاري والذي تضمن لوحات وتصميمات ابتكارية للعديد من مجالات البيئة والطاقة والفلك والفنون المختلفة والتاريخ والانسانيات وعلوم الحياة .. وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التقدير والهدايا الرمزية لأطفال برنامج جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادي.